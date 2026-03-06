Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie der von Moskau eingesetzte Gouverneur im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurden zwölf weitere Personen verletzt. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei den Opfern um Zivilisten, die vor einem Lebensmittelgeschäft auf dessen Öffnung gewartet hatten. Beim Absturz einer ukrainischen Drohne in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind nach Angaben der dortigen russischen Behörden neun ‌Menschen verletzt worden. Die Drohne sei ​neben einem fünfstöckigen Wohnhaus niedergegangen, hieß es.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen.

