Krieg gegen die Ukraine
Tote und Verletzte bei ukrainischen Drohnenangriffen auf von Russland besetzte Gebiete

Im von Russland kontrollierten Gebiet der ukrainischen Region Cherson sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden.

    Wie der von Moskau eingesetzte Gouverneur im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurden zwölf weitere Personen verletzt. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei den Opfern um Zivilisten, die vor einem Lebensmittelgeschäft auf dessen Öffnung gewartet hatten. Beim Absturz einer ukrainischen Drohne in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind nach Angaben der dortigen russischen Behörden neun ‌Menschen verletzt worden. Die Drohne sei ​neben einem fünfstöckigen Wohnhaus niedergegangen, hieß es.
    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen.
    Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.