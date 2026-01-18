Etwa einhundert Personen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Zahlreiche Fahrgäste waren nach dem Unfall in den Zügen eingeschlossen.
Nach Angaben der Guardia Civil ereignete sich das Unglück in der Nähe von Adamuz in der andalusischen Provinz Cordoba. Ein Hochgeschwindigkeitszug sei entgleist und auf das Nachbargleis geraten. Daraufhin sei auch ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug entgleist.
Der Verkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Madrid und Andalusien ist bis auf Weiteres unterbrochen.
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.