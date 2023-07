Tote und Verletzte bei Waldbränden in Algerien. (Deutschlandfunk )

Wie das Innenministerium mitteilte, gab es zudem 26 Verletzte. Weiter hieß es, derzeit würden 97 Brände in 16 algerischen Provinzen verzeichnet. In einigen Fällen hätten die Flammen auch Wohngebiete erreicht. Deshalb seien 1.500 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

