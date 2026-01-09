Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw gibt es Berichte über einen russischen Raketenangriff auf die Infrastruktur. In der gesamten Ukraine galt Luftalarm.
Russland rechtfertigt Angriffe mit angeblichem ukrainischen Angriff auf Putins Residenz
Russland rechtfertigte die nächtlichen Angriffe mit dem angeblichen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Residenz von Staatschef Putin im Dezember. Ziel sei Energie-Infrastruktur gewesen, die den militärisch-industriellen Komplex versorge, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.
Russischen Angaben zufolge kam es nach einem ukrainischen Angriff in der Region Belgorod zu einem Stromausfall. Mehr als 500.000 Menschen seien ohne Elektrizität und Heizung, erklärte der örtliche Gouverneur.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.