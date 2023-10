Nach Angriffen aus Gaza

Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 2.200 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Außerdem drangen Kämpfer nach Israel ein. Es gebe einen kombinierten Bodenangriff über Gleitschirme, über das Meer und über den Boden, teilte ein Militärsprecher mit. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen. Israel kündigte die Mobilisierung zehntausender Reservisten an. Zudem rief Galant die Bevölkerung auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, "unser Feind wird einen Preis bezahlen, wie er ihn noch niemals kennengelernt hat. Wir sind im Krieg, und wir werden gewinnen."

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, sagte im Deutschlandfunk, die Hamas-Führung habe beschlossen, Krieg gegen Israel zu führen. Man werde sich verteidigen und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Der Botschafter sprach von einem gezielten Angriff gegen Zivilisten in Dörfern und Städten. Für Israel stehe fest, dass der Iran dahinter stecke. Dieser wolle die gesamte Region in einen Kriegszustand versetzen.