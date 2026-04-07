Russischer Angriffskrieg

Außerdem gab es nach Angaben des Militärgouverneurs der Region Donezk fünf Verletzte. Russische Truppen sind derzeit nur noch gut 20 Kilometer von Slowjansk entfernt.
Im nordostukrainischen Gebiet Sumy wurden zwei Zivilisten durch eine explodierende Mine getötet. Laut den örtlichen Behörden ereignete sich die Detonation, als ein Mann und eine Frau ein brennendes Feld löschen wollten. Außerdem fuhren zwei Männer mit einem Traktor auf einen weiteren Sprengkörper und wurden verletzt. Die Behörden warnten vor solchen Minen, die von russischen Drohnen abgeworfen würden.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.