Tote und Verletzte nach Luftangriffen in der Ukraine (Archivbild) (ukrin / dpa )

In der Stadt Kramatursk in der Region Donezk wurde nach Angaben der örtlichen Behörden ein Wohnhaus von einer Gleitbombe getroffen. Es gab einen Toten und neun Verletzte. Ein weiteres Todesopfer gab es bei einem Drohnenangriff auf die frontnahe Stadt Beryslaw in der südlichen Region Cherson. Die ukrainische Armee wehrte nach eigenen Angaben insgesamt 83 russische Drohnen ab.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.