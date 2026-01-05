Rauch über der ukrainischen Hauptstadt Kiew (Archivbild). (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Kotenko Yevhen / Ukrinform / ABACA)

Wie Kiews Bürgermeister Klitschko mitteilte, waren unter anderem medizinische Einrichtungen in der ukrainischen Hauptstadt Ziele der Angriffe. Es gebe einen Toten; mehrere Menschen seien verletzt worden. In der Kiewer Region wurden offiziellen Angaben zufolge mehrere Wohnhäuser zerstört. Auch hier starb ein Mensch.

In der russischen Stadt Jelez verursachte ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in einem Industriegebiet. ​Dort befindet sich unter anderem ein Batteriewerk, das als wichtiger Hersteller für die heimische Rüstungsindustrie gilt. Laut dem zuständigen Regional-Gouverneur gab es keine Verletzten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

