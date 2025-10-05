Zerstörungen in der Nähe der Stadt Saporischschja (Archivbild). (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Dmytro Smolienko)

Im gesamten Land herrschte Luftalarm; mindestens fünf Menschen wurden getötet. Präsident Selenskyj sprach von fast 500 Geschossen, die die russischen Streitkräfte abgefeuert hätten. Eine Tote und zehn Verletzte gab es nach Angaben der Regionalregierung in der Großstadt Saporischschja. Knapp 70.000 Haushalte sind demnach ohne Strom.

Im Westen der Ukraine wurde insbesondere die Stadt Lwiw angegriffen. Wie der Bürgermeister mitteilte, sind auch dort Teile der Stadt von der Stromversorgung abgeschnitten. Eine Industrieanlage stehe in Flammen. Die Region an der Grenze zu Polen ist wichtig für die Anlieferung von Militärgütern aus dem Westen.

Wegen der Angriffe wurde das NATO-Mitglied Polen in Alarmbereitschaft versetzt. Polnische und verbündete Flugzeuge seien im Einsatz, erklärte die Armee.

