Bei einem Angriff in Poltawa sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. (Archivbild). (AFP / PATRYK JARACCZ)

Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es in einer Mitteilung der Heerestruppen. Bei weiterem Beschuss von Zielen in der Hafenstadt Odessa wurden dem Zivilschutz zufolge sechs Menschen verletzt. Die ukrainische Luftwaffe machte nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 40 von 52 von Russland abgefeuerte Drohnen und Drohnen-Attrappen unschädlich.

Von russischer Seite hieß es am Mittag, der für die Marineinfanterie zuständige Vizechef der russischen Flotte, Gudkow, sei bei einem ukrainischen Raketenangriff in der Region Kursk getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.