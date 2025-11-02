In der südöstlichen Region Saporischschja gab es nach Angaben der Behörden zwei Verletzte. Mehrere Gebäude wurden zerstört. Fast 60.000 Menschen seien dort von der Stromversorgung abgeschnitten, hieß es.
Nach Angaben der Behörden in der russischen Region Krasnodar beschädigten ukrainische Drohnen im Schwarzmeerhafen Tuapse ein Ölterminal. Zudem setzten Trümmerteile abgeschossener Drohnen einen Öltanker in Brand.
Der Hafen ist ein Umschlagplatz für russisches Rohöl und Raffinerieprodukte. Die Ukraine hat ihn bereits mehrfach angegriffen.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.