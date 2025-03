Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

In dem Dorf Krasnopillja seien Gleitbomben abgeworfen worden, hieß es. Auch in der Hauptstadt Kiew und anderen Teilen des Landes gab es Luftalarm. In Kiew rief Bürgermeister Klitschko die Menschen auf, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Klitschko sagte, es seien Trümmer eines abgeschossenen Flugobjekts in ein Gebäude eingeschlagen. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.