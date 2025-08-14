Die örtliche Katastrophenschutzbehörde teilte mit, die Sturzflut sei durch heftige Regenfälle verursacht worden und auf ein abgelegenes Bergdorf getroffen. Etwa 100 Menschen seien durch Rettungskräfte in Sicherheit gebracht worden. Mindestens 200 würden nach offiziellen indischen Angaben noch vermisst.
Die Himalaya-Regionen Indiens sind für Sturzfluten und Erdrutsche besonders anfällig. Als Folge des Klimawandels treten plötzliche und intensive Regenfälle immer häufiger auf.
