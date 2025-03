Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Zwei weitere Arbeiter wurden bei dem Unfall in der Region Asturien verschüttet, drei wurden zum Teil schwer verletzt. Rettungsmannschaften und Suchhunde sind vor Ort. In dem Bergwerk in der Gemeinde Degaña war offenbar eine Maschine explodiert, Teile der Kohlemine stürzten daraufhin ein.

