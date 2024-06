Bei russischen Luftangriffen auf Charkiw ist ein Wohnhaus getroffen worden. Nach Angaben lokaler Behörden wurden drei Menschen getötet und 56 weitere verletzt. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Nach Angaben der Behörden stieg die Zahl der Verletzten bis zum Abend auf 56, darunter drei Kinder. Bei dem Angriff war ein Wohnhaus getroffen worden. Präsident Selenskyj schrieb auf dem Online-Dienst Telegram, dieser russische Terror durch Lenkbomben müsse gestoppt werden.

In der vergangenen Nacht hatte Russland erneut die bereits geschwächte Energie-Infrastruktur der Ukraine unter Beschuss genommen. Ziel waren Kraftwerke in den Regionen Lwiw und Saporischschja. Durch die gezielten Attacken kommt es immer wieder zu Stromausfällen und Energieengpässen in der Ukraine.

Im russisch besetzten Teil der Region Donetzk wurden drei Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.