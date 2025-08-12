Trockenheit

Brände in Spanien, Montenegro, Albanien, Kroatien und der Türkei (Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa)

Der Mann sei mit schwersten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden und später verstorben, teilte die Regionalregierung mit. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Es betraf eine Fläche von mehr als 1.000 Hektar. Zahlreiche Häuser mussten evakuiert werden.

Wegen eines weiteren Brandes in dem Ferienort Tarifa im Süden Spaniens wurden mehrere tausend Menschen in Sicherheit gebracht. In dem Gebiet um die Stadt war erst vor einigen Tagen ein Feuer gelöscht worden. Auch in anderen Regionen des Landes gibt es Brände.

Aus Albanien, Montenegro, Kroatien und der Türkei wurden zuletzt ebenfalls Feuer gemeldet. Die Behörden in Frankreich teilten mit, die Hitzewelle im Land weite sich derzeit aus.

Nach Erkenntnis von Wissenschaftlern bringen die heißeren und trockeneren Sommer im Süden Europas ein hohes Risiko für Waldbrände mit sich.

