Schwerpunkt der Drohnenangriffe war ukrainischen Behördenangaben zufolge die Grenzregion Sumy. Ein Mensch sei getötet und mindestens neun weitere verletzt worden. Dutzende Häuser seien beschädigt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, von rund 100 russischen Drohnen seien landesweit mehr als die Hälfte abgefangen worden.
Russland meldete seinerseits den Abschuss von mehr als 20 ukrainischen Drohnen. Einige seien im Anflug auf die Hauptstadt Moskau gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Über Opfer oder Schäden gibt es bisher keine Angaben.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.