Kim Le Court Pienaar holte sich mit dem Sieg auf der fünften Etappe auch das Gelbe Trikot zurück. Hier ein Foto bei ihrem Sieg der zweiten Etappe. (Mathieu Pattier / AP / dpa / Mathieu Pattier)

Zweiter wurde Tour-Mitfavoritin Demi Vollering aus den Niederlanden. Vollerings Landsfrau Marianne Vos, die in Gelb an den Start gegangen war, wurde mit 33 Sekunden Rückstand Achte.

Beste Deutsche war am Mittwoch die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert auf Platz 28 (+1:43 Minute). Auch in der Gesamtwertung ist sie als 33. nun bestplatzierte Deutsche.

Neun Fahrerinnen geben auf

Gleich neun Fahrerinnen mussten die Tour vor oder während des Teilstücks dagegen vorzeitig beenden, darunter auch die zum Etappenstart Elfte des Gesamtklassements Katrine Aalerud und Olympiasiegerin Kristen Faulkner. Faulkner war bereits dreimal gestürzt und klagte über Krankheitssymptome.

Die Rundfahrt endet am Sonntag nach neun Etappen in Chatel in den Alpen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.