Justine Ghekiere aus Belgien jubelt bei der Tour de France der Frauen. (AFP / dpa / Julien De Rosa)

Vor der Entscheidung am Sonntag liegt weiter die Polin Katarzyna Niewiadoma im Gesamtklassement vor der Niederländerin Puck Pieterse. Die Französin Cendrine Kerbaol belegt den dritten Platz.

Die Deutsche Liane Lippert verpasste bei der vorletzten Etappe eine Top-Ten-Platzierung und belegt mit fast zwei Minuten Rückstand zur Spitze Rang elf in der Gesamtwertung.

Über dieses Thema berichtet der Deutschlandfunk am 17. August 2024 ab 19:10 Uhr auch in der Sendung "Sport am Samstag".

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.