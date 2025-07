Ausreißersieg der Spanierin Mavi Garcia (AP / Mathieu Pattier)

Garcia hatte elf Kilometer vor dem Ziel angegriffen und rettete einen Vorsprung von drei Sekunden vor dem Feld. Mit 41 Jahren und 206 Tagen ist die Spanierin die bisher älteste Etappensiegerin der Frauen-Tour.

Den Spurt des Pelotons gewann die Niederländerin Lorena Wiebes vor Kimberley Pienaar aus Mauritius. Die Deutsche Liane Lippert wurde Vierte. Die mehrfache deutsche Rad-Meisterin hatte bei der Auftakt-Etappe gestern nach einem Sturz fast sieben Minuten verloren.

Pienaar übernimmt Gelb

Das Gelbe Trikot übernahm am Sonntag die Tagesdritte Pienaar von Auftaktsiegerin Marianne Vos. Beide sind in der Gesamtwertung zeitgleich, die besseren Platzierungen gaben aber den Ausschlag zugunsten von Pienaar.

Am Montag steht eine 163,5 km lange Flachetappe zwischen La Gacilly und Angers an. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am 3. August in Châtel in den Alpen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.