21. Etappe

In diesem Jahr geht erneut der Slowene Tadej Pogacar im Gelben Trikot auf die Schlussetappe. Dort wird der Gesamtführende traditionell nicht mehr angegriffen.
Wegen der heftigen Waldbrände im Südwesten Frankreichs wird die 21. und letzte Etappe verkürzt. Die ursprünglich für die Sicherheit des Rennens mobilisierten Polizisten mussten in die von den Feuern betroffenen Gebiete verlegt werden. Deshalb wird das Rennen nun auf den Champs-Élysées starten und nach 89 Kilometern quer durch Paris auch wieder enden.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.