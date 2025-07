Bundesländer-Debatte

Camping als eine Form des Urlaubs (picture alliance / dpa / MAXPPP / Lionel Le Saux)

Es spreche sehr viel für eine Entzerrung und mehr Flexibilisierung, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Konkret denke er an einen früheren Beginn der Ferien im Juni und ein späteres Ende im September. Zudem schaffte eine Rotation unter sämtlichen Bundesländern mehr Gerechtigkeit und auch Abwechslung. In 14 Ländern beginnen die Sommerferien derzeit von Jahr zu Jahr zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Nur in Bayern und Baden-Württemberg starten sie stets erst Ende Juli oder Anfang August und enden Mitte September. Dies hatte zuletzt für Kritik gesorgt, darunter etwa in Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Daraufhin rief Bundesbildungsministerin Prien alle Länder zu einer Einigung auf.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.