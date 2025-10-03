Anja Karliczek (CDU). (Archivbild) (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Luftverkehrsteuer und Flughafenentgelte müssten gesenkt werden, sagte die CDU-Politikerin der dpa. Die Abgaben seien im internationalen Vergleich zu hoch, was die Fluglinien ins Ausland treibe. Schon heute würden Passagiere auf günstigere Nachbarländer ausweichen. Es könne nicht sein, dass Urlauber extra nach Amsterdam oder Warschau führen, weil Fliegen von dort billiger sei, führte die frühere Bundesbildungsministerin aus. Die Koalition hatte die Absenkung zwar zugesagt. Im Haushaltsentwurf für kommendes Jahr ist sie bislang nicht enthalten.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.