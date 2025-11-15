Istanbul ist ein beliebtes Reiseziel. (picture alliance / Peter Schickert)

In der türkischen Stadt waren vor wenigen Tagen eine Frau aus Hamburg und ihre zwei Kinder gestorben; der Vater wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Bei den neuen Fällen handelt es sich nach Medienangaben um zwei Personen, die in demselben Hotel übernachtet hatten wie die Familie aus der Hansestadt.

Als Todesursache wird eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest, bei denen es sich um Verkäufer von Muscheln und anderen Lebensmitteln handeln soll.

