Deutscher Trachtentag
"Tracht des Jahres": Ostersängerinnen aus der Lausitz ausgezeichnet

Auf dem Deutschen Trachtentag im Spreewald haben die Ostersängerinnen der Lausitz die Auszeichnung "Tracht des Jahres" erhalten.

    Frauen in traditioneller Tracht aus schwarzer Jacke, dunklen, teils grün besticktem Rock, und weißer oder schwarzer Haube stehen nebeneinander.
    Die Ostersängerinnen in ihrer traditionellen Tracht (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)
    Sie sind Teil des sorbischen und wendischen Osterbrauchs in Teilen Sachsens und Brandenburgs. Die Ostersängerinnen treten traditionell am frühen Ostersonntag auf und singen geistliche Lieder zur Auferstehung Christi. Dabei tragen sie eine Tracht aus schwarzer Jacke, dunklem, teils grün besticktem Rock und einer weißen oder schwarzen Haube.
    Der deutsche Trachtenverband zeichnet jährlich traditionelle Kleidung aus und setzt sich für die Erhaltung und Wiederentdeckung regionaltypischer Trachten ein.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.