Kloster Seeon

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, wer, wenn nicht die Syrer selbst, sollten ihr Land wieder aufbauen. Zugleich verwies er darauf, dass bereits eine Million Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Zu einem funktionierenden Asylsystem gehöre am Ende auch, diejenigen abzuschieben, die keinerlei Bleibeperspektive hätten. Dazu zählten etwa Straftäter, erklärte Hoffmann.
Kernenergie, Steuersenkungen, Sprachtests
Außerdem will die CSU-Landesgruppe über den Wiedereinstieg in die Kernenergie, Steuersenkungen, mehr Videoüberwachung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten sprechen. Weitere Themen sind eine massive konventionelle Aufrüstung der Bundeswehr und deutschlandweit verpflichtende Sprachtests im Vorschulalter. Zudem wird erwartet, dass Söder seinen jüngsten Vorstoß zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit bekräftigen wird.
Zum Auftakt ihrer Klausur hat die CSU den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, eingeladen.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.