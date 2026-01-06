Die CSU beginnt ihre Winterklausur im Kloster Seeon. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

In vorab bekannt gewordenen Positionspapieren wurden unter anderem der Einstieg in moderne und abfallarme Formen der Kernenergie sowie verstärkte Abschiebungen als Inhalte genannt. Außerdem will die CSU-Landesgruppe über Steuersenkungen, mehr Videoüberwachung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten sprechen. Weitere Themen sind eine massive konventionelle Aufrüstung der Bundeswehr und eine deutschlandweite Pflicht für Sprachtests im Vorschulalter. Zudem wird erwartet, dass Söder seinen jüngsten Vorstoß zur Verlängerung der Arbeitszeit in Deutschland bekräftigen wird.

Zum Auftakt ihrer Klausur hat die CSU den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, eingeladen.

