Die CSU beginnt ihre Winterklausur im Kloster Seeon. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

CSU gegen Haushaltsforderung der EU-Kommission

In der Europapolitik will die CSU die Haushaltsforderung der EU-Kommission für die Jahre 2028 bis 2034 nicht mittragen, wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht. Darin heißt es, man lehne die Ausweitung des Mehrjährigen Finanzrahmens auf fast 2.000 Milliarden Euro ab. Die CSU spricht sich zudem gegen neue gemeinsame Schulden in der Europäischen Union aus.

Kernenergie, Steuersenkungen, Sprachtests

Außerdem will die CSU-Landesgruppe über den Wiedereinstieg in die Kernenergie, Steuersenkungen, mehr Videoüberwachung und härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten sprechen. Weitere Themen sind eine massive konventionelle Aufrüstung der Bundeswehr und deutschlandweit verpflichtende Sprachtests im Vorschulalter. Zudem wird erwartet, dass Söder seinen jüngsten Vorstoß zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit bekräftigen wird.

