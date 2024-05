Der Fußball-Verein MSV Duisburg muss wohl in die 4. Liga absteigen (Bild: picture alliance / dpa / Rene Tillmann) (Rene Tillmann dpa/lnw)

Zwei Spieltage vor Saisonabschluss können die Zebras Platz 16 nicht mehr erreichen. Der MSV war 1963 Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga und wurde in der Saison gleich deutscher Vizemeister. Der erste Abstieg in die Zweite Liga erfolgte 1982. Danach gibt es ein Auf und Ab. 2007/2008 waren die "Zebras" zuletzt in der Bundesliga. Mehrfach erreichten sie das DFB-Pokalfinale - zuletzt 2011. 1979 standen sie im Halbfinale des UEFA-Europapokals.

