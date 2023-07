Verteidigung gegen Russland

Das US-amerikanische F16-Kampfflugzeug (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Dazu wird ein Trainingszentrum in Rumänien aufgebaut, wie der dänische Verteidigungsminister Poulsen und seine niederländische Kollegin Ollongren am Rande des NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius mitteilten. Die beiden Länder gehören zur sogenannten Kampfjet-Koalition, die sich im Mai gebildet und das Thema vorangetrieben hatte. Die Regierung in Kiew hat wiederholt die Wichtigkeit von US-Kampfflugzeugen im Abwehrkampf gegen die russische Invasion betont. Diese seien vor allem für die Sicherung des Luftraums und gegen die permanenten Drohnen- und Raketenangriffe wichtig. Anfang Juli hatte Präsident Selenskyj Verzögerungen beklagt und um mehr Tempo gebeten.

Zur Unterstützung der Luftwaffe hatte Kiew bislang nur ehemalige sowjetische Flugzeuge aus den Altbeständen osteuropäischer Staaten erhalten.

Weiterführende Informationen

