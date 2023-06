Hilfsprojekt Trampolin

Unterstützung für Kinder suchtkranker Eltern

Alkohol, Drogen, Medikamente: Fast drei Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Familien, in denen mindestens ein Elternteil suchtkrank ist. Es gibt bundesweit verschiedene Hilfsangebote – wie das Projekt Trampolin.

Schmidt-Biesalski, Angelika | 21. Juni 2023, 09:49 Uhr