Das Weimarer Dreieck besteht aus den Ländern Deutschland, Frankreich und Polen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Kira Hofmann)

Bundeskanzler Scholz empfängt am Mittag in Berlin den französischen Präsidenten Macron. Nach bilateralen Gesprächen treffen beide Politiker gemeinsam Polens neuen Ministerpräsidenten Tusk. Dabei dürfte es vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die Invasion der russischen Armee gehen. Zuletzt hatte es Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris gegeben. So schloss Macron den Einsatz von Bodentruppen in dem Kriegsgebiet nicht aus, Scholz lehnt dies kategorisch ab. In einem Interview des französischen Fernsehens am Abend warnte Präsident Macron erneut vor den Folgen einer Niederlage der Ukraine. In diesem Krieg stehe die Sicherheit Europas auf dem Spiel, sagte Marcon.

Die Co-Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, die französische Politikerin Klinkert, sagte im Deutschlandfunk, es gehe Macron nicht darum, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Man müsse strategisch nur auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

