Handelspolitik

Ein solcher Deal solle nur dann geschlossen werden, wenn er Deutschland wirksam vor erneuten Zoll-Nachforderungen und vor weiteren geostrategischen Volten von Präsident Trump schütze, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Seiner Ansicht nach dürfte Washington auf eine rasche Einigung dringen, da die neu verhängten Zölle lediglich für einen Zeitraum von 150 Tagen gelten. Für Europa gehe es nun darum, sich eng abzustimmen. Hintergrund ist das Urteil des Supreme Courts, wonach die bisherigen Zölle gegen Handelspartner der USA größtenteils unwirksam sind.

Trump hatte daraufhin eine neue Sonderabgabe auf Importe aus aller Welt von 15 Prozent auf Basis einer anderen Gesetzesgrundlage angekündigt.

