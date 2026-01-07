Hakverdi (SPD)

Der SPD-Politiker Metin Hakverdi bei einer Rede im Bundestag (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)

Im Deutschlandfunk erklärte der SPD-Politiker, sie sei nicht in erster Linie dem Ziel geschuldet, eine Verärgerung von Präsident Trump zu verhindern. Es gehe auch um andere Faktoren. Die Lage sei komplex. Denn auch glaube er, dass die kritische Haltung der Bundesregierung klar zum Ausdruck gekommen sei, führte Hakverdi aus. Wenn der venezolanische Präsident Maduro sein Land anders geführt hätte, wäre die internationale Reaktion eine ganz andere gewesen. Man müsse diesem Mann keine Träne nachweinen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.