Antikorruptionsorganisation

Insbesondere regionale Zeitungen gerieten durch Auflagen- und Anzeigenverluste in eine immer stärkere wirtschaftliche Bedrängnis, erklärte die Leiterin der Arbeitsgruppe Medien, Fröhling, in Berlin zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Viele regionale Zeitungen seien in den vergangenen Jahren vom Markt verschwunden, Redaktionen verkleinert und Journalisten entlassen worden. Dadurch sei die Rolle vieler Medien geschwächt, Korruption und Machtmissbrauch aufzudecken. Dies sei eine große Gefahr für die Demokratie. Fröhling forderte eine finanzielle Förderung - insbesondere des Lokaljournalismus, um der Entwicklung entgegenzuwirken.

