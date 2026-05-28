"Frag den Staat"

Transparenzplattform wirft Laschet-naher NGO vor, für Subventionen zu wenig zu tun

Die Transparenz- und Recherche-Plattform "Frag den Staat" wirft dem Abraham Accords Institute vor, Projekte, für die es Millionen an Steuergeldern erhalten hat, nur zu einem Bruchteil umzusetzen. Im Vorstand des Instituts ist der Bundestagsabgeordnete und Ex-CDU-Kanzlerkandidat Laschet. Er steht auch als Verantwortlicher auf der Webseite des Instituts.