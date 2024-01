Sternfahrt in Berlin

Am Mittag soll eine Großkundgebung des Transportgewerbes gegen die Politik der Bundesregierung beginnen. Die Aktion soll bis morgen Abend dauern . Gerechnet wird mit bis zu 1.500 Lkw. Umfangreiche Sperrungen seien vorbereitet, hieß es. Der Sprecher des Bundesverbands Logistik und Verkehr pro, Beständig, sagte im Sender RBB , man wolle sich mit der Demo bei der Politik Gehör verschaffen. Viele Schreiben, auch an die Bundesregierung, seien unbeantwortet geblieben. Wegen des hohen Kostendrucks sei die Branche am Limit. Es gehe einfach darum, dass man auch zukünftig eine Möglichkeit haben wolle, am Markt zu überleben.