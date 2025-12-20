Tausende Menschen haben sich vor dem Parlament in der Hauptstadt Dhaka versammelt. (IMAGO / Anadolu Agency / Niamul Rifat)

Der 32-Jährige wollte bei der Parlamentswahl im kommenden Februar antreten, er galt als Schlüsselfigur der Demokratiebewegung in Bangladesch. Hadi war in der vergangenen Woche in der Hauptstadt Dhaka von Unbekannten niedergeschossen worden und starb am Donnerstag in einem Krankenhaus. Sein Tod hatte landesweite Unruhen ausgelöst. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert eine unabhängige Untersuchung zu den Hintergründen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.