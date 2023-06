Bergungsarbeiten nach Zugunglück in Indien (Uncredited / AP / Uncredited)

Scholz schrieb bei Twitter, das Zugunglück erschüttere ihn zutiefst. Deutschland stehe an der Seite Indiens in dieser schweren Zeit. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kondolierte über Twitter. Sie schrieb an die Adresse von Regierungschef Modi, Europa trauere mit Ihm. Sie spreche den Angehörigen der Opfer angesichts der schrecklichen Nachricht ihr tief empfundenes Beileid aus. Auch Papst Franziskus drückte sein Mitgefühl aus.

Die Rettungskräfte haben bei den Bergungsarbeiten heute keine weiteren Überlebenden gefunden. Bis gestern Abend seien noch Verletzte geborgen worden, sagte der Direktor der Feuerwehr- und Notfallabteilung von Odisha. Danach seien nur noch Leichen in den Trümmern gefunden worden.

Das Unglück, bei dem zwei Passagierzüge südwestlich von Kalkutta entgleisten, kostete mehr als 280 Menschen das Leben. Hunderte weitere wurden verletzt. Dutzende Leichen, bedeckt mit weißen Tüchern, lagen in der Nähe der Gleise auf dem Boden, während Einheimische und Rettungskräfte den Überlebenden zu Hilfe eilten. Soldaten der Armee und Hubschrauber der Luftwaffe unterstützten die Bemühungen.

Nach Angaben des Bahnministeriums sind die Rettungsarbeiten fast abgeschlossen. Die Behörden würden nun mit der Beseitigung der Wrackteile beginnen und die Gleise reparieren, um den Zugverkehr wieder aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.