Tod von Papst Franziskus

Bundesinnenministerin Faeser hat wegen des Todes von Papst Franziskus die Trauerbeflaggung der obersten Bundesbehörden angeordnet. (Soeren Stache / dpa)

Die Fahnen vor Bundesministerien und anderen Behörden wurden auf Halbmast gesetzt. Auch in den USA gilt eine Trauerbeflaggung am Weißen Haus und auf öffentlichen Gebäuden. In Argentinien, dem Heimatland von Franziskus, wurde eine Staatstrauer von sieben Tagen ausgerufen. In Italien gilt eine Staatstrauer von fünf Tagen. Wegen der Trauerfeierlichkeiten mit der Beisetzung am Samstag gelten in der italienischen Hauptstadt Rom strenge Sicherheitsvorkehrungen. Erwartet werden Staatsgäste aus aller Welt. Für Deutschland werden Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz an der Trauerfeier teilnehmen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, US-Präsident Trump, Frankreichs Staatschef Macron und der argentinische Präsident Milei werden erwartet.

Franziskus war gestern früh im Alter von 88 Jahren gestorben. Bestattet wird er nicht im Petersdom, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum von Rom.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.