Er rief im Weißen Haus zudem dazu auf, für die Opfer und ihre Angehörigen zu beten. Bei der Attacke hatte gestern eine 23-Jährige durch die Fenster eines Kirchengebäudes auf dem Gelände einer Schule gefeuert und zwei Kinder getötet. Anschließend erschoss sie sich selbst. Bei dem Angriff wurden zudem 17 Menschen verletzt.

Über das Motiv der Täterin gibt es nach Polizeiangaben noch keine Erkenntnisse. Laut Gerichtsunterlagen handelt es sich um eine Transgender-Person, die ihren Namen vor drei Jahren hatte umtragen lassen. Sie soll früher Schüler der Katholischen Schule gewesen sein. Der Bürgermeister von Minneapolis, Frey, warnte davor, die Geschlechterpolitik in die Diskussion über die Tragödie einzubringen. Hauptursache sei vielmehr die leichte Verfügbarkeit von Waffen in den USA.

