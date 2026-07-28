In Washington findet die Trauerfeier für den verstorbenen Senator Lindsey Graham statt. (Nathan Howard / Pool Reuters via A / Nathan Howard)

US-Vizepräsident Vance sagte, der Republikaner sei ein leidenschaftlicher Politiker gewesen. Er habe politische Gegner während seiner mehr als 30-jährigen Arbeit im Kongress gerne in Debatten herausgefordert.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten Grahams ist in der Rotunde des Kongressgebäudes aufgebahrt. Im Anschluss soll eine Trauermesse in der Nationalkathedrale stattfinden, bei der Präsident Trump eine Rede halten will. Morgen soll Graham in seinem Heimatbundesstaat South Carolina beigesetzt werden. Er war am 11. Juli im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.