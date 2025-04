Rund 250.000 Menschen haben im Petersdom Abschied von Papst Franziskus genommen. (picture alliance / dpa / Oliver Weiken)

Angekündigt haben sich auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter Bundespräsident Steinmeier, US-Präsident Trump und der argentinische Staatschef Milei.

Nach dem Requiem wird der Sarg des Papstes zur Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum von Rom gebracht. Dort wird Franziskus auf eigenen Wunsch in einem schlichten Grab bestattet.

Am Abend war der Sarg nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung im Petersdom in einer nicht öffentlichen Zeremonie verschlossen worden. In den vergangenen drei Tagen waren etwa 250.000 Menschen in die Basilika geströmt, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

