Trauerfeier für Nguyen Phu Trong in Vietnam (VPN / dpa / Vietnamese News Agency VPN)

Der 80-Jährige ist am Freitag gestorben und galt als der mächtigste Mann in Vietnam. Im ganzen Land wehen die Flaggen auf Halbmast. Tausende Menschen standen vor der nationalen Leichenhalle in Hanoi Schlange, um dem aufgebahrten Sarg Trongs die letzte Ehre zu erweisen.

Das eigentliche Staatsbegräbnis soll morgen stattfinden. Daran wollen Berichten zufolge auch internationale Politiker teilnehmen wie der EU-Außenbeauftragte Borrell und US-Außenminister Blinken.

