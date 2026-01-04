Trauer nach der Feuer-Katastrophe in der Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Nach der Brandkatastrophe kamen 40 überwiegend junge Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt. Inzwischen ist die Identität von 24 Toten geklärt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis teilte mit, darunter seien eine 14-Jährige sowie zwei 15-jährige Schweizerinnen. Es sind die bislang jüngsten identifizierten Opfer. Zudem wurden sechs ebenfalls teilweise minderjährige Todesopfer aus dem Ausland identifiziert. Deutsche sind bisherigen Erkenntnissen zufolge bei dem Brand nicht getötet oder verletzt worden.

Die Schweizer Justiz hat derweil Ermittlungen gegen die Betreiber der Bar aufgenommen, in der das Feuer in der Silvesternacht ausgebrochen war - unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.

Für Freitag ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag geplant. Zu Beginn einer Trauerfeier in Crans-Montana sollen um 14 Uhr alle Kirchenglocken im Land läuten. Zudem ist für diesen Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.