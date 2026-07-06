Die Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Chamenei werden heute in Teheran fortgesetzt. (AFP / -)

In der Hauptstadt Teheran wird der Sarg durch die Stadt geführt. Die Prozession soll mehrere Stunden dauern. Landesweit bildeten sich im Rahmen von Trauerfeierlichkeiten große Menschenmassen. Oppositionelle sowie reformorientierte Politiker nahmen laut Berichten nicht teil.

Auch Chameneis Nachfolger, Modschtaba Chamenei, trat weiterhin nicht auf. Das iranische Regime erklärte, er sei kriegsversehrt. Der neue Oberste Führer ist seit seiner Ernennung nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Er war bei Luftangriffen Ende Februar Berichten zufolge mindestens schwer verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.