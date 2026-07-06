Trauerzug für den getöteten Obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei (IMAGO / ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

Der Sarg traf am Abend in der schiitischen Gelehrtenstadt Ghom ein. Zuvor hatten nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens mehrere Millionen Menschen an einer Prozession in der Hauptstadt Teheran teilgenommen. Unter den Trauernden waren auch viele schiitische Chamenei-Anhänger aus anderen Staaten wie Afghanistan, Syrien, dem Libanon oder dem Irak. Teilnehmer skandierten antiamerikanische und antiisraelische Parolen.

Chamenei war am 28. Februar zu Beginn des amerikanisch-israelischen Kriegs gegen den Iran bei einem Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Er soll am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.