Der Schauspieler Horst Naumann ist tot. Er spielte unter anderem den Schiffsarzt Dr. Horst Schröder in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff"". (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Wie das ZDF bestätigte, starb er bereits am Montag im Alter von 98 Jahren in Duisburg. Naumann war in mehr als 150 Film- und Serienrollen zu sehen. Einem breiten Publikum wurde er als Arzt in den ZDF-Serien "Die Schwarzwaldklinik" und "Das Traumschiff" bekannt. Zudem war er in zahlreichen Produktionen als Synchron- und Hörspielsprecher tätig.

Geboren wurde Naumann 1925 in Dresden. Nach einer Ausbildung zum Theaterschauspieler arbeitete er zunächst für die DEFA-Studios in der DDR. Ende der 1950er-Jahre kam er nach Westdeutschland.

