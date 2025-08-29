Am 80. Jahrestag der Kapitulation des NS-Regimes und des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa startete in Berlin ein Friedenstreck mit Pferd und Wagen. Ziel ist Jerusalem. (dpa / Rolf Zöllner)

Pferde, Menschen und Fahrzeuge befänden sich seit Donnerstag im Bereich des Grenzübergangs Kapikule auf türkischem Gebiet, sagte Pfarrer Helmut Kautz dem Evangelischen Pressedienst. Derzeit sei noch offen, ob eine Weiterreise möglich sei, hieß es. Die türkischen Grenzbeamten seien bei der Versorgung des Trecks behilflich, da dieser den Grenzbereich momentan nicht verlassen dürfe. So sei dem Zug mit neun Pferden zum Beispiel Strom und Wasser zur Verfügung gestellt worden.

Start am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Berlin

Der Treck war am 80. Jahrestag des Weltkriegsendes, am 8. Mai, in Berlin gestartet und soll an Weihnachten Jerusalem erreichen. Dort soll eine aus Militärschrott gegossene Friedensglocke an eine Schule übergeben werden, in der jüdische, muslimische und christliche Kinder gemeinsam unterrichtet werden.

