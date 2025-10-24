Die "Koalition der Wiiligen" mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bei einem Treffen in Paris. (picture alliance / newscom / President Ukraine Office)

Zu dem Treffen wird auch der ukrainische Präsident Selenskyi erwartet. Deutschland wird durch Außenminister Wadephul vertreten. Im Mittelpunkt der Beratungen stehe das Ziel, den Druck auf Russland maximal zu erhöhen und die Ukraine bestmöglich bei ihrer Verteidigung zu unterstützen, hieß es aus Berlin.

Zur Koalition der Willigen haben sich rund 30 überwiegend europäische Staaten zusammengeschlossen, um die Unterstützung für die Ukraine abzustimmen und zu bündeln. Frankreich, Großbritannien und Deutschland nehmen in der Koalition die Führungsrolle ein.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.