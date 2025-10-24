Ukraine
Treffen der Koalition der Willigen

Nach dem EU-Gipfel trifft sich in London die sogenannte Koalition der Willigen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten.

    Frankreichs Präsident Macron und der ukrainische Präsident Selenskyj sitzen an einem Tisch umringt von weiteren Staats- und Regierungschefs, die sich als "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine verstehen.
    Die "Koalition der Wiiligen" mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bei einem Treffen in Paris. (picture alliance / newscom / President Ukraine Office)
    Zu dem Treffen wird auch der ukrainische Präsident Selenskyi erwartet. Deutschland wird durch Außenminister Wadephul vertreten. Im Mittelpunkt der Beratungen stehe das Ziel, den Druck auf Russland maximal zu erhöhen und die Ukraine bestmöglich bei ihrer Verteidigung zu unterstützen, hieß es aus Berlin.
    Zur Koalition der Willigen haben sich rund 30 überwiegend europäische Staaten zusammengeschlossen, um die Unterstützung für die Ukraine abzustimmen und zu bündeln. Frankreich, Großbritannien und Deutschland nehmen in der Koalition die Führungsrolle ein.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.